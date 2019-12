ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତରେ ଉତ୍କୂଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଡଃ ମାୟା ଗନ୍ତାୟତ

ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପଟିଲାରର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡଃ ମାୟା ଗନ୍ତାୟତ ।