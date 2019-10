ରାବଣ ପୋଡ଼ି

ସାରା ଦେଶ ପାଳିବ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକ ରାବଣ ପୋଡି ଽ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଂଚିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସହର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଝାରପଡା ଓ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରାବଣ ପୋଡି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡି କରାଯିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।