ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା,ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେଉଁ ମଠ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ସେନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ନିକଟରୁ 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେନେଇ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।