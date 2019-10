ବିଧାୟକଙ୍କକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର

ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି କଚେରୀ ପରିସରରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । କଚେରୀ ପରିସରରେ ଥିବା ମୋହରି ଚାଳିଆ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିବାବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଲଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ।