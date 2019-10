ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ । ଡିସି ଅଫିସ ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦର ୬୦ ଦିନ ପୂରା ହୋଇଛି । ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସେନା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ।