ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରେଳରୋକ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଂଚଳରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମରୁଡି ପାଇଁ ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଶ୍ୟ ବୀମା ପାଇ ନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଅନେକ ଥର ଚାଷୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିମା ଦାବିରେ ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମରା ଷ୍ଟେସନରୁ ସଗରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳରୋକ କରାଯାଇଛି ।