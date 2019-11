ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଠାକରେ ରାଜ୍...

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠାକରେ ଯୁଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ । ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ, ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ।