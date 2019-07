ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ମଲ୍ଲୀ ହେବ ମା !

ଭିତରକନିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଆର୍କଷଣ ସାଜିଥିବା ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ମଲ୍ଲୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ସମୟରେ ତାର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.