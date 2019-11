ପୂର୍ବ ଶତୃତା ନେଲା ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ

ଗଞ୍ଜାମ: ଖଲ୍ଲିକୋଟ କେଶପୁର ନିକଟସ୍ଥ ନାରାୟଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପଥରରେ ଛେଚି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା ।