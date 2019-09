ରାଜମହଲରେ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ!

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିମକୁ ନିର୍ଧୂମ ବାଡେଇଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.