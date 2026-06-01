Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Trending Photos
Heavy Rain Alert: ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି, ଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଦମନକାରୀ ଖରା, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଧୂଳି ଝଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ନଦୀ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିଛି।
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ଶେଷ ଏବଂ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଭୂତ ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ଜୁନ୍ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
India Meteorologicametdept) May 31, 2026
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ୪ ରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବ:
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ୧ ରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ, ମୌସୁମୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜୁନ୍ ୪ ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜୁନ୍ ୨ ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨ - ଆସନ୍ତାକାଲି - ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
मौसम संबंधी चेतावनी
eteorological Department (@Indiametdept) May 31, 2026
ଜୁନ୍ ୩ ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:
ପରଦିନ - ଜୁନ୍ ୩ ରେ - ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିପାରେ। ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଜାରି ରହିବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଭଲ ଅର୍ତାତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧୂଳି ଝଡ଼, ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 'ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି ରହିଛି। ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି, ରବିବାର, ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରଠାରୁ ୩ ରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା। ମେଘୁଆ ଆକାଶ, ପବନ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି - ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ଏହି ସମୟରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ - ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।