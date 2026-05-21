ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ପାର୍, କାଳବୈଶାଖୀ ନେଲା ୩ ଜୀବନ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 05:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ନରଣପୁରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରେ ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଚାପି ହୋଇ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଚାପିହୋଇ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ଘଡଘଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୪୪.୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ସିଝିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର । ହୀରାକୁଦ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ୪୦.୮ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

