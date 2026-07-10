Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ!

ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା ୧୧ କିମ୍ବା ୧୨ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:19 PM IST
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ!

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
cm mohan charan majhi28 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
hpcl recruitment 20262 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago