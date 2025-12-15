Advertisement
Delhi Weather : ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ବଢିବ ଶୀତ ଲହରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଢିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି, ଡିସେମ୍ବରର ଅଧା ଭାଗ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଠୋର ଶୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ତୁଷାରପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତ

Dec 15, 2025, 08:31 AM IST

Delhi Weather : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି, ଡିସେମ୍ବରର ଅଧା ଭାଗ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଠୋର ଶୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ତୁଷାରପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି।

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିହାର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୀତ ସତର୍କତା
ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।

ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଅପେକ୍ଷାରେ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୂର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଆଣିପାରେ। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିପାରେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇପାରେ।

କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ କମ୍?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି: ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧.୬ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କେରଳ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ
ଉତ୍ତର ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଥଣ୍ଡାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ରହିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ବଢ଼ାଇବ।

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ବାୟୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଜିରପୁର, ରୋହିଣୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାରର ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସର୍ବାଧିକ AQI ସ୍ତର, ଯାହା ଉପରେ ରିଡିଂ ସରକାରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗ
500 ରେ ପହଞ୍ଚିବା AQI ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଠ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବହୁତ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର 39 ଟି ସକ୍ରିୟ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ 38 ଟି "ଗମ୍ଭୀର" ଏବଂ "ଅତି ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ତଳେ ଗତି କରୁଛି।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 490 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି
ରବିବାର ଦିନ, ଅତି କମରେ 13 ଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ AQI ସ୍ତର 490 ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସର୍ବାଧିକ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଥିଲା।

