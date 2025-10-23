Artificial Rain: ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇପାରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା !

ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ (କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ରାଜଧାନୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ବିମାନ ମେରଠରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନ କାନପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Trending Photos
Artificial Rain: ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ (କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ରାଜଧାନୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ବିମାନ ମେରଠରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନ କାନପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ କୌଣସି ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରାଯିବ ଖବର ମିଳୁଛି । ଏହା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଇରୋଟେକ୍ନିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବିମାନର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଠରୁ ଦଶଟି ପକେଟ୍ (ପାଇରୋଟେକ୍ନିକ୍ ଫ୍ଲେୟାର୍) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିମାନରେ ଏକ ବଟନ୍ ଦବାଇ, ଏହି ପକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦଲ ତଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ। ଏହି କୌଶଳରେ ଫ୍ଲେୟାର୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମେଘ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Also Read- Gold Rate: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! କେବଳ ଦୁବାଇ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ସୁନା
Also Read- Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ