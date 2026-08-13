Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Alert: ସାବଧାନ ! ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ ସହ ଜଳକା

କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି । ବିପଦ ସଂକେତ ୩୧୧.୧୦ ଫୁଟ୍‌ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୩୧୧.୯୭ ଫୁଟ୍‌ ରହିଛି । ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:33 PM IST
Flood Alert: ସାବଧାନ ! ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ ସହ ଜଳକା
Image Credit: ବାରିପଦା ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
2
3
4
5