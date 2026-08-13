Flood Alert: ସାବଧାନ ! ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ ସହ ଜଳକା

Flood Alert: ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଫଳରେ ନଦୀଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରୀ ବଢିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁବା ପରେ କପ୍ତିପଦା କାଳ ଡ୍ୟାମର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ।
ବାରିପଦା ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି । ୭ ଓ ୮ ନଂ ଓ୍ୱାର୍ଡର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଂଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଫଳରେ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ସେହିପରି ବସ୍ତାର ମଥାନି ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳକା ନଦୀ । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୫.୫୬ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ୬.୬୦ ମିଟରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି । ବିପଦ ସଂକେତ ୩୧୧.୧୦ ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୩୧୧.୯୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଛି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବୈତରଣୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ EIC । ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ପରେ ଯୋଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ନଦୀର ପାଣି ପଶିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ବିଲ ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପାହାଡ଼ରୁ ନାଲି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ୧୦ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ବିଶେଷକରି ସାଳନ୍ଦୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ହେବନି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ସତର୍କ ସଂକେତ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
Current Synoptic Situation #Odisha #lowpressure pic.twitter.com/QGkU50igC0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 13, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ବାରିପଦା ଠାରୁ ୧୯୦ କିମି ଦୂରରେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୪ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେଓଗଡ, ସମ୍ୱଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଝଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ବୋଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Warning for Odisha.
Day-1 : Extremely Heavy Rainfall
Day-1 & Day-2 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall,
Day-3 to Day-5 : Heavy Rainfall,
Day-1 to Day-3 :Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/6lLHHQtaC9
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 13, 2026