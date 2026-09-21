/Today Weather Report: ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Today Weather Report: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ମୌସୁମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ, ମେରଠ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଲିଗଡ଼ ଓ ସୋନଭଦ୍ର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୪°C ରହିପାରେ।
ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଜୋର ପବନ
ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା, ମୁଜାଫରପୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଓ ଭାଗଲପୁର ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା
ଦେଶର ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେହରାଦୁନ, ନୈନିତାଲ, ଶିମଲା, ମନାଲି ଓ ଶ୍ରୀନଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ତୀବ୍ର ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନାଲିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Fishermen Warning#Fishermen #Warning pic.twitter.com/X1ES92GCLV
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 20, 2026
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରଭାବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଡିପ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପାଣିପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ତୀବ୍ର ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ପବନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/UkB0dWeM53
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 20, 2026
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ ନିରାପଦ ଭାବେ ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି, ବୋକାରୋ ଓ ଧନବାଦ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଓ ବିଲାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୬୫ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଛିଟିଛାଟି ବର୍ଷା
ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, କୋଟା ଓ ଉଦୟପୁର ସମେତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିଟିଛାଟି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋର ଓ ଦମୋହର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଆଜି ପାଣିପାଗ ମିଶ୍ରିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମେଘ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୫°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫°C ରହିପାରେ।