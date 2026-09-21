Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Today Weather Report: ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Today Weather Report: ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Today Weather Report: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ମୌସୁମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:10 AM IST
Today Weather Report: ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha T20 League CM Trophy 2026: ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ସିଏମ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ
2
3
4
5