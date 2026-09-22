Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain in Odisha: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ , ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Rain in Odisha: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ , ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୧ରୁ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଣିପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ୨୨ରୁ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ପାଗ ରହିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:27 AM IST
Rain in Odisha: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ , ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhubaneswar Crime News: ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗ
2
3
4
5