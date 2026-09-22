/Rain in Odisha: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ , ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha #lowpressure pic.twitter.com/SytQEoAcfo
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା:
ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Warning for Odisha.
Day-1 to Day-6 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-2 to Day-5: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall. Day-3 & Day-4 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/WSoj5k9hab
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
୨୩ରେ ୫୫-୬୫ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଝଟକା ୭୫ କିମି
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ୫୦-୬୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ ଏବଂ ଝଟକାରେ ଏହା ୭୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଛୁଇଁପାରେ।
୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ୫୫-୬୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବା ସହ ଝଟକାରେ ୭୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ପବନର ପ୍ରଭାବ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
Fishermen Warning#Fishermen #Warning pic.twitter.com/gAItPXQjTn
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୧ରୁ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଣିପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ୨୨ରୁ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ପାଗ ରହିପାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 21st September 2026 to 27th September 2026)#Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast pic.twitter.com/Sye1JxAdfz
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ:
୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଜାରି ଦିନ-୧ ଚେତାବନୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଝଡ଼ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିମି ଓ ୪୦-୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସତର୍କତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।