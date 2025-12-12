Advertisement
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ୨ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ୧୯ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ  ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍  ରହିବା ସହ ଶୀତ ଲହରୀ ବି ବହିପାରେ।  

Dec 12, 2025

ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ  ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ।ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର)  ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଏବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୀତ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ବା ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।  ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ କାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି। ଶୀତରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି।

ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ, ରାଜଧାନୀରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ପାରଦ ବଢିଛି। ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର)ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ୮.୮ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି, ରାଜ୍ୟରେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ୪.୩,ଝାରସୁଗୁଡା ୬.୮,ରାଉରକେଲା ୬.୬,କେନ୍ଦୁଝର ୯.୬,ସମ୍ବଲପୁର ୧୧,ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୧.୮,ହୀରାକୁଦ ୧୨.୩,ବାଲେଶ୍ୱର ୧୩.୫,ଗୋପାଳପୁର ୧୪.୨ ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୪ ଓ ପୁରୀ ୧୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

