Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ୨ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ୧୯ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବା ସହ ଶୀତ ଲହରୀ ବି ବହିପାରେ। ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନରେ କରିଛି।
ରାଜଧାନୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢିଲା ପାରଦ
ଆଜି 5ଟା 30ରେ 14°C ରେକର୍ଡ
1Dec 22.6°C
2Dec 21°C
3Dec 17.2°C
4Dec 17.0°C
5Dec 15.0°c
6Dec 14.4°C
7Dec 13.4°C
8Dec 13.6°C
9Dec 15°C
10Dec 14°C
11Dec 13°C
ବି.ଦ୍ର.: ସକାଳ 8ଟା 30 ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ l
ଝାରସୁଗୁଡା ରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ
ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30ରେ 8.8°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ
1Dec 14°C
2Dec 13.2°C
3Dec 13.6°C
4Dec 12.8°C
5Dec 11.6°c
6Dec 11.2°C
7Dec 11°C
8Dec 10°C
9Dec 9.6°C
10Dec 9°C
11Dec 8.6°C
12Dec 8.8°C
ବି.ଦ୍ର.: ସକାଳ 8ଟା 30 ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ l
ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ।ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଏବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୀତ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ବା ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ କାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି। ଶୀତରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ, ରାଜଧାନୀରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ପାରଦ ବଢିଛି। ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର)ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ୮.୮ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି, ରାଜ୍ୟରେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ୪.୩,ଝାରସୁଗୁଡା ୬.୮,ରାଉରକେଲା ୬.୬,କେନ୍ଦୁଝର ୯.୬,ସମ୍ବଲପୁର ୧୧,ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୧.୮,ହୀରାକୁଦ ୧୨.୩,ବାଲେଶ୍ୱର ୧୩.୫,ଗୋପାଳପୁର ୧୪.୨ ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୪ ଓ ପୁରୀ ୧୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।