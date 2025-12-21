Delhi Cold Weather: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା, ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା

Trending Photos
Delhi Cold Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧୬.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୫.୩ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। ଘନ ମେଘ ଏବଂ ଲଗାତାର କୁହୁଡି ଦିନସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି, ପାଲମ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଦିନସାରା ୧୩୦ଟି ବିମାନ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଦିନବେଳା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବ। ରାତି 12 ରୁ 1 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 0-100 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ହାଇ ବିମ୍ ବଦଳରେ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ କମଳା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ରହିପାରେ।