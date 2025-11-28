Advertisement
Cyclone Ditwah: ବାତ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା...

Cyclone Ditwah Updates: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଡ଼ିଟୱା’ ଗତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟ ଦେଇ ଏହା ଭାରତ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80-90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:16 PM IST

Cyclone Ditwah Updates: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଡ଼ିଟୱା’  ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଗତ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ଟି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଛି। ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲିରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ, ବାଟିକାଲୋଆରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ହମ୍ବନଟୋଟାରୁ ୨୨୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁଡୁଚେରୀରୁ ୪୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇରୁ ୫୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଝଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୨୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧ ଏବଂ ୨ ତାରିଖରେ ଜାରି ରହିବ। କେରଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।

ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼-ବଳଦ ପବନ ବହିବ। ଆଇଏମଡି ଡିସେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଜାରି କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

