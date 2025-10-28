Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2977994
Zee OdishaWeather

Weather Updates: ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପାଗରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଲଟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମନ୍ଥା ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେଶର ପାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:06 AM IST

Trending Photos

Weather Updates: ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପାଗରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଲଟ ଜାରି

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମନ୍ଥା ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେଶର ପାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 88 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅକ୍ଟୋବର 29 ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରି, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଏବଂ ମଛଲିପାଟନମ୍ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। NDRF ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖରିଫ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରବି ଫସଲ ବୁଣା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଝଡ଼ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକକାଳୀନ ସକ୍ରିୟତା ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗର ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cyclone Montha Alert
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍‍ଥା: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିପଦ
Cyclone Montha
୩୧ ଯାଏ ସବୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
Cyclone Montha
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୯୨୯
Rail Info
ମଙ୍ଗଳବାର ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଗଦଲପୁର ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
Cyclone Months
ମୋନ୍ଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଅଙ୍ଗନଓ୍ୱାଡ଼ି ବନ୍ଦ