Cyclone Update: ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍, ଗୋପାଳପୁରରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ବାତିଲ

କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Trending Photos
Cyclone Montha Update: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘାଟି ମରାମତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ଗୋପାଳପୁରରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହୋଟେଲ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟେବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଲମତାପୁଟ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ୬ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି । ଜଳାପୁଟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡି ଡ୍ୟାମରୁ ମଧ୍ୟ ୨ ଟି ଗେଟ ନେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ୨ ନଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବାତ୍ୟାାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା । ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ୨୮ ରାତିରୁ ୨୯ ସକାଳ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର
Also Read- Cyclone News: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
Also Read- Cyclone Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିବ କି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ IMD ଡିଜି