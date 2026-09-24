/Deep Depression: କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ...

Deep Depression: ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଭୋର ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନିକଟରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ଏହା ସହ ପବନର ଝଟକା ୭୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମଠାରୁ ୫୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ:
ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ଭୋର ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଏହା କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ୧୮.୩ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ୮୩.୭ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା।
The Deep Depression over north Andhra Pradesh coast, moved slowly west-northwestwards with a speed of 03 kmph during past 06 hours and crossed the coast closed to southwest of Kalingapatnam during 2300 Hrs IST of 23rd and 0100 Hrs IST of today, the 24th September 2026, as a Deep… pic.twitter.com/Rrq36Sni11
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଗଭୀର ଅବପାତ ରହିବ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଗଭୀର ଅବପାତଟି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବଦଳିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିପାରେ। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି।