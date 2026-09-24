Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Deep Depression: କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ...

Deep Depression: କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଗଭୀର ଅବପାତଟି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବଦଳିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:50 AM IST
Deep Depression: କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ...
Image Credit: Image Source: India Meteorological Depart

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘World Conferences’ ଓ ‘WION Luxe’
2
3
4
5