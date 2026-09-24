Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Impact on Agriculture: ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ପନିପରିବା ଦର

Rain Impact on Agriculture: ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ପନିପରିବା ଦର

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ଫସଲ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଏବଂ ଖୋଲା ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲ ଉପରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରେ ଜଳ ଜମିବା ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:50 AM IST
Rain Impact on Agriculture: ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ପନିପରିବା ଦର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Deep Depression: କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ...
2
3
4
5