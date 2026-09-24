/Rain Impact on Agriculture: ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ପନିପରିବା ଦର

Rain Impact on Agriculture: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନାଓକାଷ୍ଟ ଚେତାବନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନାଓକାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା:
IMDର ନାଓକାଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନାଗିରି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଗ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲେ ନିଜର ଯାତାୟାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବର୍ଷା:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ଫସଲ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଏବଂ ଖୋଲା ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲ ଉପରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରେ ଜଳ ଜମିବା ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଚାଷୀମାନେ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା:
ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପନିପରିବାର ଦର କେତେ ବଢ଼ିବ, ତାହା ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବଜାରକୁ ପନିପରିବାର ନିୟମିତ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି।