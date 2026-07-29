Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ:ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ୍...

Heavy Rain in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ:ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ୍...

ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:36 AM IST
Heavy Rain in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ:ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ୍...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Banakalagi Niti:ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ର
Banakalagi Niti5:43 PM IST
2
top 10 news todayJul 28
3
Hepatitis DayJul 28
4
Odisha newsJul 28
5
school holidayJul 28