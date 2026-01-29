Weather Updates: ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଉତ୍ତରଭାରତରେ ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭାବନା

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ, ଫେବୃଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ କାରଣରୁ ବଢିଲା ଶୀତ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ତୁଷାରପାତ ଫଳରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର "ସ୍ନୋ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍" ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିରବିଟିଆ ଏବଂ କଦ୍ଦୁଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଘୁଥୁ-ଗାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସହର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖାରଗୋନରେ, ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ପାଚିଲା ଗହମ ଏବଂ ଚଣା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ଯାଦବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ, କରନ୍ଦନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲରେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଥିଲା, ବର୍ଷା ସମୟରେ କୁମ୍ଭକୋଟ ସହରର ରାମଗଞ୍ଜ ମଣ୍ଡିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ କିପରି ରହିବ ପାଣିପାଗ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଏନସିଆର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମେଘୁଆ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ଖରାପ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାତିରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ।
ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ-ଗିଲଗିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ଓ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍ ଏବଂ ବିହାରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ରୁ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।