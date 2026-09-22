Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Weather Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଅବପାତ, ୨୩ ରାତିରୁ ୨୪ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା

Weather Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଅବପାତ, ୨୩ ରାତିରୁ ୨୪ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା

୨୨ ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରୁକ୍ଷରୁ ଅତି ରୁକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ୨୩-୨୪ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:53 AM IST
Weather Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଅବପାତ, ୨୩ ରାତିରୁ ୨୪ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା
Image Credit: Image Source: IMD

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Actress Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ...
2
3
4
5