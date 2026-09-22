/Weather Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଅବପାତ, ୨୩ ରାତିରୁ ୨୪ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା

Weather Alert: ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଅବପାତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ୨୩ ତାରିଖ ରାତିରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟଦିଆରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୫୦-୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ ଝଟକାରେ ୭୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିପାରେ। ୨୩ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନ ୫୫-୬୫ କିମି, ଝଟକାରେ ୭୫ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ।
Warning issued by IMD as on 22.09.26 @CMO_Odisha @SecyChief @rdmodisha @IPR_Odisha pic.twitter.com/DOA45ZOYXg
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) September 22, 2026
ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳରୁ ପବନ ୫୫-୬୫ କିମି ଏବଂ ଝଟକାରେ ୭୫ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସମୁଦ୍ର ରହିବ ଅଶାନ୍ତ
୨୨ ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରୁକ୍ଷରୁ ଅତି ରୁକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ୨୩-୨୪ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା
୨୨ରୁ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଜମିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି।