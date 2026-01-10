Weather Updates: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ଡବଲ ଆଟାକ

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶୀତ ଲହରୀର ଡବଲ ଆଟାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସକାଳ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଏବଂ ସିକର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଚମ୍ବଲ ଡିଭିଜନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ।
ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି" ରହିବ। ପାଲମ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟରୁ ୫୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦିନରେ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଥଣ୍ଡାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଯେପରିକି ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମିରଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବାରାଣସୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମେତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟମରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ, ସକାଳ 5 ରୁ 9 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗାଡିରେ ଫଗ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କମ୍ ବିମ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳ ଚାଲିବା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷେତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫସଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।