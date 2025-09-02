Flood Alert: ଫୁଲୁଛି ଯମୁନା: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ପଞ୍ଜାବରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Flood Alert: ଫୁଲୁଛି ଯମୁନା: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ପଞ୍ଜାବରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମଗ୍ର NCRରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯାନବାହାନ ଘୁରି ବୁଲୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:07 AM IST

Flood Alert: ଫୁଲୁଛି ଯମୁନା: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ପଞ୍ଜାବରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Flood Alert: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମଗ୍ର NCRରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯାନବାହାନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲିର ବର୍ଷାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଗତକାଲିଠାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ୨ ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।

ଜଳମଗ୍ନ ନୋଏଡା
ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହାଥିନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ୟାର ବିପଦ ଡରାଉଛି। ରାଜଧାନୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜାବରେ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର ଚୀନ ଗସ୍ତ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋମବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ହୋସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆପ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବ। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜାବରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୋମବାର କହିଛି ଯେ ସେ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଫସଲ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ପଞ୍ଜାବର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପଞ୍ଜାବରେ 253.7 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 74 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ।

୧୫୬୮୮ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ୧୫,୬୮୮ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଦାସପୁରରୁ ୫୫୪୯, ପଠାଣକୋଟରୁ ୧୧୩୯, ଅମୃତସରରୁ ୧୭୦୦, ଫିରୋଜପୁରରୁ ୩୩୨୧, ଫାଜିଲକାରୁ ୨୦୪୯ ଏବଂ ହୋସିଆରପୁରରୁ ୧୦୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ଣ୍ଣାଲାରୁ ୨୫, କପୁରଥଲାରୁ ୫୧୫, ତର୍ଣ୍ଣତାରନରୁ ୬୦, ମୋଗାରୁ ୧୧୫ ଏବଂ ମାନସାରୁ ୧୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବାସହୀନ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବରେ ୧୨୯ଟି ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅମୃତସରରେ 16ଟି ଶିବିର, ବର୍ଣ୍ଣାଲାରେ 1ଟି, ଫାଜିଲକାରେ 10ଟି, ଫିରୋଜପୁରରେ 8ଟି, ଗୁରୁଦାସପୁରରେ 25ଟି, ହୋସିଆରପୁରରେ 20ଟି, କପୁରଥଲାରେ 4ଟି, ମାନସାରେ 1ଟି, ମୋଗାରେ 9ଟି, ପଠାଣକୋଟରେ 14ଟି, ସଂଗ୍ରୁରରେ 1ଟି ଏବଂ ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି ଶିବିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

;