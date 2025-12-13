Delhi NCR Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, GRAP-4 ଲାଗୁ

Delhi NCR Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜଧାନୀରେ AQI ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯାହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ GRAP 4 ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ।
GRAP 4 ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ BS 3 ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ BS 4 ଡିଜେଲ ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମୋଡ୍ ରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
CPCB ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଜିରପୁରରେ AQI ସର୍ବାଧିକ ୪୪୫, ବିବେକ ବିହାରରେ ୪୪୪, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀରେ ୪୪୨, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ୪୩୯ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାର ଏବଂ ରୋହିଣୀ ଉଭୟରେ ୪୩୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନରେଲାରେ AQI ୪୩୨, ପାଟପରଗଞ୍ଜରେ ୪୩୧, ମୁଣ୍ଡକାରେ ୪୩୦ ଏବଂ ନେହେରୁ ନଗରରେ ୪୨୯ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। CPCB ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୪୨୩ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ GRAP ର ମୋଟ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ AQI ୨୦୧ ରୁ ୩୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେତବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ AQI ୩୦୧ ରୁ ୪୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ AQI ୪୦୧ ରୁ ୪୫୦ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ AQI ୪୫୦ ଅତିକ୍ରମ କରେ।