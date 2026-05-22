Zee OdishaWeatherHeat Wave Alert: ୧୮ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁ ଚେତାବନ୍ତ ଭୀଷଣ ଗରମ ନେଇ IMDରେ ଆଲର୍ଟ

Heat Wave Alert: ୧୮ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁ' ଚେତାବନୀ, ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଗରମ ନେଇ IMDରେ ଆଲର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗତକାଲି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୪ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫° ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା। ଏଠାରେ ୪୭.୬° ସେଲସିୟସରେ ପାରଦ ପହଞ୍ଚିଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 22, 2026, 09:25 AM IST

Heat Wave Alert: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗତକାଲି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୪ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫° ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା। ଏଠାରେ ୪୭.୬° ସେଲସିୟସରେ ପାରଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୭° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ମଣିପୁର, ବିହାର, ଉତ୍ତର ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର, କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ଆଗାମୀ ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ନେଇ ଚେତାବନୀ
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 31.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବଳ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-45 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

18 ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁ ଚେତାବନୀ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗରମ ପ୍ରବାହରୁ ତୀବ୍ର ଗରମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇ ୨୨ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିଦର୍ଭ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କରିକାଲ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ରାତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। ୨୩ ମଇରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ, ୨୨ ମଇରେ ଆଜି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ୨୨ ମଇରେ ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ୨୩ ମଇରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୨ ମଇରେ ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ବେଗ ଏବଂ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମେ ୨୩ ରୁ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ) ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ୨୩ ରୁ ୨୭ ମଧ୍ୟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କରିକାଲ, କେରଳ, ମାହେ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ରାୟଲସୀମା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ୨୨ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୨ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ସମାନ ପାଗ ରହିବ। ୨୩, ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବଂ ୨୪ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ପବନ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

