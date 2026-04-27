Heat waves: ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଖରା, ପାରଦ ଟପିବ କି ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ? ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Heat waves: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଏବଂ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
Heat Waves: ମଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି । ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ୪୨°C ରୁ ୪୭.୩°C ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଯେପରି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ରାଜିଅର୍ ବହନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବୋତଲ, ବେଲ ପଣା ଏବଂ ORS ଧରି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗଳା ଶୁଖୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନରେଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତେବେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ 'ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 'ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି; ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ 'ଉଷ୍ମ ରାତି' ପରିସ୍ଥିତିର ଏକକାଳୀନ ଉପସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବାକି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, 'ୟୋଲୋ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି।"
ଉତ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁପିର ବାଣ୍ଡାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୬୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିରନ୍ତର ଗରମ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଶବ୍ଦହୀନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।
୩୩୯ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ। ୨୪/୭ ସେବା ପାଇଁ ୩୩୦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ। ୧୧,୦୦୦ କୁଲିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ୧୯୦୦ ୱାଟର କୁଲର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 'ୱାଟର ବେଲ୍' ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୬୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ସମୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗରମ ପ୍ରବାହର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ନର୍ସରୀରୁ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବେ କେବଳ ସକାଳ ୭:୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଏବଂ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରଦ ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଭୋପାଳରେ, ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଡେରାଡୁନରେ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ; ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ଏକ କୋଣ ନାହିଁ ଯାହା ଗରମରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବାଲିଆ ପବନ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶକୁ ଜଳାଉଛି। ରାସ୍ତାର ପିଚୁ ପାଦକୁ ନିଆଁ ପରି ଲାଗୁଛି।
ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଣ୍ଡା ଥିଲା, ଯାହା ୪୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ବାରମେରରେ ପାରଦ ୪୬.୪ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଜୁରାହୋରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ଇନ୍ଦୋରରେ ଛଅ ବର୍ଷ ଏବଂ ଭୋପାଳରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବାହିତ ଗରମ ପବନ ଲୋକଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ତରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି।
ବିହାରର ଆରାହରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ବିହାରର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପାଇଁ 'ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି । ଉନା, କାଙ୍ଗଡ଼ା, କୁଲୁ, ମାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୋଲାନ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ହମିରପୁରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ପାଣିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଳ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ (ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ) ପାଇଁ ହମିରପୁର ଜୋନର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୋହିତ ଦୁବେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡାକକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରନ୍ତୁ।
ରାଜସ୍ଥାନର ବାର୍ମରରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆଉ କେବଳ ଦଂଶନ କରୁନାହିଁ - ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତାପ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗରମ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଆଘାତରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ସମଗ୍ର ସହର ଏକ ଜଳନ୍ତା ମାଟି ଚୁଲି ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ - ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ପେଟରେ ଜଳୁଥିବା କ୍ଷୁଧାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଥିବା ଏହି ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ଗରମ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ବାଲିଆରେ, ୪୨ଟି ପାଣିପାଗ ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ (CMO) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (PHC), ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଜଗଞ୍ଜର ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ, ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୬ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 'ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଡ' ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣି ଖାଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆରାମ ପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
