Heat wave: ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଲା ରାଜ୍ୟର ୩ ସହର

୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଛି ୩ ସହରର ତାପମାତ୍ରା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।
Heat wave: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଛି ୩ ସହରର ତାପମାତ୍ରା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପାମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାରଦ ୩୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୩୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୪.୬, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୫.୦, ପାରାଦୀପରେ ୩୧.୦, ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୦.୬, ପୁରୀରେ ୩୧.୬, ଅନୁଗୁଳରେ ୩୭.୭, ବାରିପଦାରେ ୩୬.୪, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୦.୨, କେନ୍ଦୁଝରଗଡରେ, ୩୫.୬, ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୩୯.୦, ହିରାକୁଦରେ ୩୯.୨, ତାଳଚେରରେ ୩୭.୦, ଭବାନିପାଟଣାରେ ୩୯.୫, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୩୮.୫, କୋରାପୁଟରେ ୩୪.୬, ଫୁଲବାଣିରେ ୩୫.୫, ଟିଟଲାଗଡରେ ୪୦.୦, ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୫.୦, ସୋନପୁରରେ ୩୯.୦, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ୩୪.୦, ନୟାଗଡରେ ୩୬.୦, ବୌଦ୍ଧରେ ୩୪.୬, ଛତ୍ରପୁରରେ ୩୧.୫, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୬.୮, ରାୟଗଡାରେ ୩୪.୦, ଭଦ୍ରକରେ ୩୫.୦, ଯାଜପୁରରେ ୩୪.୪, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୬.୧, ବରଗଡରେ ୩୮.୨, ଦେଓଗଡରେ ୩୩.୦, ନୂଆପଡାରେ ୩୮.୦, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୬.୦, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩୪.୦, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩୨.୦, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୩୪.୪ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ୩୯.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
