Weather Updates: ନୂଆବର୍ଷରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଘନକୁହୁଡିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପୂରା ଦେଶ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଏନସିଆରରେ ଲଗାତାର କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି। ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଯାନବାହନ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ତରଳିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପବନ ବରଫ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଶୀତ ଲହରୀ।
ଏହି ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର କହିଛି ଯେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗ III ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। "ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ୬ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୬.୨ ଡିଗ୍ରି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୭ ଡିଗ୍ରି, କୋରାପୁଟରେ ୭.୧ ଡିଗ୍ରି, କିରେଇରେ ୮.୨ ଡିଗ୍ରି, ରାଉରକେଲାରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରି, ଚିପିଲିମାରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାତି ପାରଦ ୧୪ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ରହିଥିଲା ୧୧.୪ ଡିଗ୍ରି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଳମ୍ବିତ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ରାତି ଓ ଆଜି ସକାଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅତି ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ୫୦ ମିଟରରୁ ବି କମ୍ ରହିଥିଲା।