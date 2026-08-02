/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୩ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଶର ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବିଶେଷକରି ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ୩ ଓ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଲର୍ଟ:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ ସମେତ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ରୁ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ସୁପୌଲ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୩ରୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Highlights: Outlook for the Rainfall during Second Half of the SW Monsoon Season (August – September) and Monthly Rainfall and Temperature during August, 2026 pic.twitter.com/lMevVk835m
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 31, 2026
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନାଗିରି, ନାଗପୁର, ଅକୋଲା ଓ ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ରୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାଣିପାଗ:
ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କିଛିଟା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି।