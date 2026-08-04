/Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଜୋର ଧରିଛି। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଅକ୍ଷରେଖା, ଉପର ବାୟୁରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
(i) Isolated heavy to very heavy rainfall over Northeast and adjoining East India during next 7 days with isolated extremely heavy rainfall (≥ 21cm) over Arunachal Pradesh on 03rd and Assam & Meghalaya on 04th & 05th; over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 04th August.
(ii)… pic.twitter.com/bXUQCJsf8Y
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 3, 2026
IMD ଅନୁସାରେ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକ୍କିମରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Latest satellite animation pic.twitter.com/sHrZoRIoaB
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 2, 2026
ଏପଟେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରିନାଥ ରାଜପଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବାବେଳେ, ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି।