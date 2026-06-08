/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁନ ପାଇଁ ଦେଶର ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ?
ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୮ରେ ରାଜ୍ୟର ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Warning for the State. Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day & Warm Night Warning.
Day-3 : Hot and Humid Day. pic.twitter.com/HDh4385pX0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 7, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ କେମିତି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଜୌନପୁର, ଆଜମଗଡ଼, ଦେଓରିଆ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଆନ୍ଧି ଓ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା:
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧି, ବିଜୁଳି ଚମକିବା ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଦିଶା, ରାୟସେନ, ନର୍ମଦାପୁରମ, ଖଣ୍ଡୱା ଓ ଶହଡୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ।
ବିହାରରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ:
ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଜନ-ତର୍ଜନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଟନା, ଗୟା, ନାଳନ୍ଦା, ବକ୍ସର, କୈମୁର, ରୋହତାସ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧି ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି। ବିଦର୍ଭ, ମରାଠୱାଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଓ ଗର୍ଜନ-ତର୍ଜନ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା:
କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।