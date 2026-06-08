Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁନ ପାଇଁ ଦେଶର ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଓ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:59 AM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
heavy rain in odisha1 min ago
2
Today Horoscope54 min ago
3
top 10 news todayJun 07
4
World bicycle dayJun 07
5
Odia NewsJun 07