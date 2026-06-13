/Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଜୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରା ଓ ତାତିରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ପାଗ ସୁହାଉଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ବିଭାନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day .
Day-1 to Day-3 : Islated Heavy Rainfall Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/DegV0MlQp9
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 12, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IMD ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସୁହାଉଣା ପାଗ ଜାରି:
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୪ରୁ ୧୬ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟେମଧ୍ୟେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆନ୍ଧି-ତୂଫାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖରାରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ତୀବ୍ର ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ୧୩ରୁ ୧୭ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିବ ଲୁ ପ୍ରକୋପ:
Daily Weather Briefing (12.06.2026)
The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of West Bengal & Bihar, and some parts of Odisha & Jharkhand, today the 12th June, 2026.
YouTube : https://t.co/9fgiXnCsT9
Facebook : https://t.co/3VWzpE3tma
For more… pic.twitter.com/wtqLpAdNlf
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 12, 2026
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଗରମ ଓ ଲୁ ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷକରି ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିଦର୍ଭ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମରାଠୱାଡ଼ା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଲୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉମସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ରୁ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜାରି:
ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।