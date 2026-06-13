Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଜୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରା ଓ ତାତିରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ପାଗ ସୁହାଉଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:21 AM IST
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News HeadlinesJun 12
2
Pulse Polio Vaccination ProgrammeJun 12
3
Odia NewsJun 12
4
Odisha newsJun 12
5
Odia NewsJun 12