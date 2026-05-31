Heavy Rain Alert: ୧୦୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆ ପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ସୁଖଦ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଗତ ୧୫ଦିନର ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ସମାନ ରହିବ।
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ, ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରୁ ବାଲିଝଡ଼ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Updated nowcasts for severe thunderstroms/duststorms with squally winds speed reaching up to 100 kmph in gusts, hail and moderate rainfall over the districts of Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand shown by red/orange colour colour likely during… pic.twitter.com/bCQ6HtmpEA
— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 30, 2026
ଜୁନ୍ ୪ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବ।
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୪ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ସାଧାରଣ ୮୭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୭୮ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷକରି କୃଷି ଜମି ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ଜୁନ୍ ୧ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ:
ଆଇଏମ୍ ଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୧ରେ ୮୦ ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
Dust storm/followed by Thunderstorm with light to moderate rainfall and lightning squally winds up to 100 kmph is very likely to occur in the entire Delhi & NCR during next 2 hours. pic.twitter.com/IwlbTUwrnT
— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 30, 2026
ଜୁନ୍ ୨ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବ:
ଆଇଏମ୍ ଡି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁନ୍ ୨ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଘୁଆ ପାଗ:
ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଜି, କାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩-୫ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩-୫ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁନ୍ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ ୩ ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, କେରଳ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ) ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମରଠୱାଡା ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।