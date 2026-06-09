/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥି ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂଆ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
08 जून 2026 के लिए मौसम की चेतावनी#Monsoon2026 #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #RainForecast #ThunderstormAlert #NortheastIndia #SouthwestMonsoon #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/aErTKXRM9W
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 8, 2026
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଛୁଇଁପାରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସାଧାରଣ ଆଗମନ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୦। ଜୁଲାଇ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମେଘାଳୟ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
y Rainfall is expected over Karnataka & Kerala on 8th and 9th… pic.twitter.com/aVFZa8xUxs
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 8, 2026
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୪° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସଫଦରଜଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୨° ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨° ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ। ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳିଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ, ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ବୁଧବାର, ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଜୁନ୍ ୧୨ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ) ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କତା:
IMD ଆଜି ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି: ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (ବିଦର୍ଭ), ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ। ଜୁନ୍ ୧୦-୧୧ ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଖରା ଗରମ ପାଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।