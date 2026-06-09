Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥି ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂଆ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:23 PM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
weather report1 min ago
2
Odisha news37 min ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
FIFA World Cup1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago