Weather Updates: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

Zee OdishaWeatherWeather Updates: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:53 PM IST

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ 'ଅତି ଖରାପ' ବର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଇଛି। CPCBର SAMEER ଆପ୍ AQI ରିଡିଂ 310 ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ପୂରା ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପାଗରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଆସିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ଆଇଏମଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ 40-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଶାହଦରା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମଳା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର କିଛି ଅଂଶରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିନବେଳେ ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ "ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା" ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 

ସେପଟେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆକାସା ଏୟାର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ନୋଏଡାରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ନୋଏଡାରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କାଲି ଗାଜିଆବାଦରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଗାଜିଆବାଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିଛି। ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଗ ସୁଖିଲା ରହିବ। ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 

