Weather Updates: ୧୦ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) 10ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାଣିପାଗ ବିଭ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) 10ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପାଗ
ଆଜି ସୋମବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗ ସଫା ରହିବ। ତଥାପି, ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଆଜି ସକାଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ରାଜ୍ୟର ପାଗକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଛି। ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଥଣ୍ଡାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସୋମବାର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଉଷ୍ମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରବିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାପମାତ୍ରା 24.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିହାର ପାଗ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ବିହାରର ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଗ ରହିବ। ତଥାପି, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ସୀତାମାଢ଼ି, ସୁପୌଲ, ମଧୁବନୀ, ଆରାରିଆ ଏବଂ କିଶନଗଞ୍ଜରେ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆଜି ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

