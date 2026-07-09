Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା

Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଜୁଲାଇ ୧୦ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଏବଂ ପବନ ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:40 PM IST
Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର!
FIFA 202647 min ago
2
Weekly Horoscope1 hr ago
3
Ratha Yatra 20261 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago