/Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଜୁଲାଇ ୧୦ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଏବଂ ପବନ ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜୁଲାଇ ୧୦) ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହାସହ ଯାଜପୁର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,ଜଗତସିଂପୁର,କଟକ,ଗଜପତି,ଗଞ୍ଜାମ,ପୁରୀ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁଗୋଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ,ସୁନ୍ଦରଗଡ,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଜୁଲାଇ ୧୧ ରେ ବାଲେଶ୍ୱର,ଭଦ୍ରକ,ସୁନ୍ଦରଗଡ,ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,ସମ୍ବଲପୁର,ଅନୁଗୁଳ,କେଉଁଝର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମାନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୧୨ ରୁ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୧୫ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଇଏମଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।