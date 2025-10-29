Melissa Cyclone: ଜାମାଇକା କୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଲିସା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମାଇକାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ମେଲିସା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହା ଜାମାଇକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ୟୁଏନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।  ଆସୋସିଏଟେଡ୍

Melissa Cyclone: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମାଇକାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ମେଲିସା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହା ଜାମାଇକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ୟୁଏନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 

ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମେଲିସା ଜାମାଇକାର ନେଗ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ କ୍ୟୁବାର ଗୁଆଣ୍ଟାନାମୋରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୫ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ହରିକେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କହିଛି ଯେ ମେଲିସାର ସର୍ବାଧିକ ନିରନ୍ତର ପବନ ୧୮୫ ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (295 କିଲୋମିଟର) ବେଗରେ ବହିଥିଲା। ଝଡ଼ କ୍ୟୁବା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। କ୍ୟୁବା ପରେ, ମେଲିସା ବାହାମାସ୍ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେସମଣ୍ଡ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଲୋକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଡକ୍ରସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାମାଇକାର ୧.୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏଜେନ୍ସି ଆକ୍ୟୁୱେଦରର ମୁଖ୍ୟ ଆଲେକ୍ସ ଡାସିଲଭା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଜାମାଇକାର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି।"

"ଏହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି," ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନର ଜଣେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନ୍-କ୍ଲେୟାର ଫାଣ୍ଟନ୍ କହିଛନ୍ତି। "ଚାର ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 70 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା "ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ" ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।"

