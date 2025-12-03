Weather Updates: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ବର୍ଷା ଓ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କତା ଜାରି

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଜମୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଯୋଗୁଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫) ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:26 AM IST

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଜମୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଯୋଗୁଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫) ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ପୂର୍ବରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବଢିଲା ଶୀତର ମାତ୍ରା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସହର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁର, ଆଗ୍ରା, ଇଟାୱା, ଟୁଣ୍ଡଲା, ମୁଜାଫରନଗର ଏବଂ ବାରବାଙ୍କି ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 

ବିହାରରେ ଜାଡ଼
ବିହାରରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆସିଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ଆରାରିଆ ଏବଂ କଟିହାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ରୁ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟୱା ହୁଏତ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲା ତିରୁଭଲ୍ଲୁର, ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଏବଂ ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

