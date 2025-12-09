Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

Odisha Weather Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
Odisha weather alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି।
ଶୀତ ଲହରୀ କ’ଣ?
ଶୀତ ଲହରୀ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4.5°C ରୁ 6.4°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଏ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10°C କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 4.5°C ହ୍ରାସ ପାଏ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କିପରି ରହିବେ ସତର୍କ?
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ସକାଳେ ରାଜପଥକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ।
