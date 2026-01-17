Odisha Weather Report: ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଥରାଇବ, କାଲିଠୁ କମିବ ଶୀତ ଲହରୀ

Trending Photos
Odisha Weather Report:ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବି ଥରୁଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୬ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୬ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିଲା । ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୫ ଡିଗ୍ରି, ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୫.୬, ପୁଲବାଣୀରେ ୬.୧, ଜୋନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୭.୬, ଅନୁଗୁଳରେ ୮.୪, ବାରିପଦାରେ ୮.୬ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୮.୭, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯, କୋରାପୁଟରେ ୯.୫ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗିରହିବା ୨ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା କାଲିଠାରୁ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୫ଟା ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।