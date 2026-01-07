Weather Updates: ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, ପୂରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶର ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିମାନ, ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ 'ଖରାପ' AQI (240-350) ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସହରରେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା 2-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 6-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 10 ପରେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ରେକର୍ଡ ନ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଠୋର ଶୀତ କେବଳ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ରାତିର ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।