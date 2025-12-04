IMD Warning: ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

IMD Warning: ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆହୁରି ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
IMD Warning: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବା ସୂଚାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଗୁଜରାଟରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ଆଲର୍ଟ?
ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
କେଉଁଠାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ?
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର ୫ ରୁ ୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଡିସେମ୍ବର ୫ ରୁ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୫ ଏବଂ ୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଶୀତ ଲହରୀ କ’ଣ?
ଶୀତ ଲହରୀ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4.5°C ରୁ 6.4°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଏ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10°C କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 4.5°C ହ୍ରାସ ପାଏ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ସକାଳେ ରାଜପଥକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ।